Японские вертолетоносцы преобразуют в легкие авианосцы

10 июня 2019, 10:45

Япония закупит самое большое количество многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 среди всех союзников США.

Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС – вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Вертолеты лидеров двух стран сели на его палубу, где были выстроены японские и американские военные моряки.

"…Япония получит 105 самолетов F-35. Это будет крупнейшая покупка среди наших стран-союзников. Такими великолепными самолетами будет, в частности оснащен и этот гигантский корабль, что позволит ему эффективно реагировать на конфликты в различных регионах…", – сказал Трамп.

Премьер Абэ в своем выступлении на борту вертолетоносца подчеркнул, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок, как никогда. Вместе с "Кага" в авианосец будет переделан и другой корабль такого класса – "Идзумо". Их водоизмещение – 19,5 тыс. тонн, длина – 248 метров. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переделки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.