Тегеран продолжит обогащение урана с соблюдением международного права

23 июля 2025, 14:15

Об этом заявил президент Ирана Пезешкиан в интервью Al Jazeera.

Он подчеркнул, что страна не стремится получить ядерное оружие. Комментируя заявления президента США Трампа о том, что Иран не должен получить ядерное оружие, Пезешкиан отметил, что Тегеран согласен с этим. «Утверждение о том, что наша ядерная программа уничтожена, - это иллюзия, ведь наши возможности заключены в умах наших ученых, а не в объектах», - добавил он.Кроме того, Пезешкиан заявил, что Иран готов работать над созданием концепции коллективной безопасности совместно со странами Ближнего Востока: «Никогда прежде страны региона не занимали такой позиции в поддержку Ирана, как в ходе этой войны». Он вновь предупредил, что Тегеран готов нанести удары по Израилю, если он вновь атакует территорию Исламской республики.