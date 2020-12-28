Канада запрещает пассажирские рейсы из Великобритании

28 декабря 2020, 10:45

После шагов нескольких европейских стран Канада также запрещает полеты из Великобритании в качестве меры предосторожности против нового и более заразного штамма коронавируса, о котором там сообщается.

Эта новость поступила через Уведомление для летчиков (NOTAM), выпущенное Transport Canada 20 декабря, вступила в силу в полночь 21 декабря и продлится 72 часа. По истечении этого начального периода запрет может быть продлен или усилен.

Предписание было выпущено поздно вечером еще 20 декабря канадской службой транспорта гражданской авиации Канады, запрещает все коммерческие, частные и чартерные рейсы, перевозящие пассажиров из Великобритании, и гласит: «…Это необходимо для обеспечения безопасности полетов и защиты населения, чтобы запретить операции коммерческих воздушных судов, осуществляющих международные перевозки пассажиров и пассажиров на рейсах прибывающих в Канаду. Это также распространяется на все частные и чартерные рейсы…».

Далее перечислены следующие исключения:

Грузовые рейсы

Технические остановки, на которых пассажиры не выходят

Ситуации безопасности самолета

Специальные разрешения, выданные Transport Canada

По данным CBC, за последнюю неделю не менее 10 беспосадочных рейсов вылетели из аэропортов Лондона и прибыли в Торонто, четыре - в Монреаль и два - в Ванкувер. Некоторые из этих рейсов продолжались в другие пункты назначения, включая Калгари и Эдмонтон.