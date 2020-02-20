Шарм-эш-Шейх принял первые британские чартерные рейсы с 2015 года

20 февраля 2020, 10:45

После теракта на борту российского авиалайнера, который нанёс сокрушительный удар по посещаемости всемирно известного курорта на Красном море, авиасоединение вновь возобновят.

Также после многочисленных проверок в аэропортах и визитов экспертов по авиационной безопасности Великобритания объявила в октябре прошлого года, что снимает ограничения на полёты.

Аэропорт Шарм-эш-Шейх получил первые два прямых чартерных рейса из лондонского аэропорта Гатвик, откуда прибыли 184 пассажира, и аэропорта Манчестера, отправившего (в Шарм-эш-Шейх) 190 пассажиров. Британские авиаперевозчики запланировали три рейса в неделю между лондонским Гатвиком и Шарм-эш-Шейхом до конца марта. Авиакомпания EasyJet заявила в январе, что возобновит полёты на египетский курорт в июне.

Напомним, приостановка авиасообщения между Россией и Египтом стала следствием страшной трагедии с чартерным рейсом российской авиакомпании «Когалымавиа», который в результате теракта 31 октября 2015 года потерпел крушение во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.