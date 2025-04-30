BILD: Трамп заблокировал поставку австралийских танков в Украину

30 апреля 2025, 9:15

США блокируют поставки 49 австралийских танков M1A1 Abrams в Украину, которую Канберра обещала передать Украине в октябре 2024 г. в рамках военной помощи на сумму 138 млн евро.

Об этом пишет немецкое издание BILD, со ссылкой на источники. Отмечается, что Австралия для передачи танков американского производства другому государству должна получить специальное разрешение США на реэкспорт. Это разрешение до сих пор не выдано, и потому танки не могут отправиться в Украину.Объясняя отказ США, источник заявил: «Есть опасения, что будет крайне неловко, если танки окажутся в пути посреди океана, в тот момент, когда начнут формироваться условия для возможного мирного соглашения».