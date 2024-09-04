Илон Маск оправдался за отказ активировать Starlink в Крыму

4 сентября 2024, 10:45

По его словам, причиной отказа стали санкции США против России. Мол, включение спутникового сигнала по запросу Украины, который «поступил ночью», стало бы нарушением законов Соединенных Штатов.



Маск не объяснил, почему, по его мнению, санкции касаются территории, которая в полном соответствии с международным правом является украинской, а не российской.