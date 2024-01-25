По данным CNN, Трамп вместо того, чтобы провести свой вечер в праздновании, как после кокусов в Айове, "имел этой ночью кипящее настроение".
После победы в Айове Трамп поздравил Рона Десантиса и Хейли, отметив, что они "хорошо провели время вместе". В то же время в Нью-Гэмпшире через несколько часов после закрытия избирательных участков он продолжал критиковать Хейли в частном и публичном порядке за то, что она не сошла с президентской гонки, как это уже сделал Десантис.
Трамп сказал своим помощникам, что он озадачен отказом Хейли выйти из гонки. Он также призвал их усилить давление на Хейли.
25 января 2024, 13:15
Трамп озадачен решением Хейли продолжать борьбу на праймериз
По данным CNN, Трамп вместо того, чтобы провести свой вечер в праздновании, как после кокусов в Айове, "имел этой ночью кипящее настроение".
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