Трамп озадачен решением Хейли продолжать борьбу на праймериз

25 января 2024, 13:15

По данным CNN, Трамп вместо того, чтобы провести свой вечер в праздновании, как после кокусов в Айове, "имел этой ночью кипящее настроение".



После победы в Айове Трамп поздравил Рона Десантиса и Хейли, отметив, что они "хорошо провели время вместе". В то же время в Нью-Гэмпшире через несколько часов после закрытия избирательных участков он продолжал критиковать Хейли в частном и публичном порядке за то, что она не сошла с президентской гонки, как это уже сделал Десантис.



Трамп сказал своим помощникам, что он озадачен отказом Хейли выйти из гонки. Он также призвал их усилить давление на Хейли.