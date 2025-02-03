Сайт USAID отключился после заморозки иностранной помощи администрацией Трампа

3 февраля 2025, 13:15

Согласно CNN, сайт Агентства США по международному развитию (USAID) 1 февраля был отключен без объяснения причин.

Тысячи людей продолжают отправляться в неоплачиваемый отпуск, увольняются сотрудники, а также прекращается реализация программ на фоне решения президента Трампа заморозить финансируемую США иностранную помощь и программы развития по всему миру.Ранее ссылаясь на источники, близкие к обсуждениям, Reuters сообщило, что администрация Трампа принимает меры по лишению урезанного Агентства USAID его независимости и передаче его под контроль Госдепа США.