Телефон адвоката Трампа прослушивали китайские хакеры — СМИ

ФБР на прошлой неделе сообщило одному из ведущих адвокатов Трампа Тодду Бланшу, что его мобильный телефон прослушивался китайскими хакерами, сообщили CNN три источника.
По данным ФБР, хакерам удалось получить некоторые голосовые записи и текстовые сообщения с телефона Бланша, но эти данные не были связаны с Трампом. ФБР предоставило Бланшу, которому после взлома пришлось начать использовать другой номер, то, что получили хакеры, включая сообщения с семьей, сообщил источник.
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