Трамп допустил снижение пошлин на товары из Китая

23 апреля 2025, 10:15

Президент США Дональд Трамп заявил, что высокие тарифы на китайские товары "существенно снизятся", сообщает CNN.

"145% — это очень много. Они [пошлины] и близко не будут такими высокими. Они существенно снизятся. Но они не будут равны нулю", — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.



Трамп сделал этот комментарий, отвечая на вопрос о высказываниях министра финансов Скотта Бессента, сделанных ранее в тот же день, о том, что высокие тарифные ставки между США и Китаем фактически наложили эмбарго на торговлю между странами.