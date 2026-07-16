Бессент представил новую золотую монету номиналом в 1$ с изображением Трампа

16 июля 2026, 10:15

Министр финансов США Бессент представил первые изображения золотой монеты номиналом 1$ с изображением лица президента Трампа.

На одной стороне монеты изображено лицо Трампа, а на другой – текст "Мы верим в Бога" и "Свобода 1776-2026". Бессент заявил, что Монетный двор США начнет чеканку новой золотой монеты номиналом 1$, "в честь неугасающего наследия свободы и вечного символа патриотизма".Федеральный закон запрещает изображение лица живого человека на американских денежных купюрах, однако администрация Трампа утверждает, что эта конкретная монета обходит этот запрет, ссылаясь на закон 2020 г., разрешающий выпуск монет в честь 250-летия страны.