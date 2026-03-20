20 марта 2026, 16:15

Бессент: США не бьют по энергетической инфраструктуре Ирана

Минувшей ночью США провели самую масштабную серию атак по иранским объектам, однако целенаправленно избегают ударов по энергетическому сектору.

Об этом заявил министр финансов США Бессент в интервью Fox Business.

В то же время, Axios, со ссылкой на источники в американском и израильском руководстве, сообщает, что администрация США одобрила удар Израиля по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс». По словам источников, это нападение «было скоординировано и одобрено Белым домом».

Последовавший через несколько часов комментарий Трампа о том, что США ничего не знали об этой атаке был попыткой снизить напряженность «после того, как он дал Израилю зеленый свет на удар, послуживший существенной эскалации конфликта», говорится в статье.



