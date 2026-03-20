Бессент: США не бьют по энергетической инфраструктуре Ирана

20 марта 2026, 16:15

Минувшей ночью США провели самую масштабную серию атак по иранским объектам, однако целенаправленно избегают ударов по энергетическому сектору.

Об этом заявил министр финансов США Бессент в интервью Fox Business.



В то же время, Axios, со ссылкой на источники в американском и израильском руководстве, сообщает, что администрация США одобрила удар Израиля по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс». По словам источников, это нападение «было скоординировано и одобрено Белым домом».

Последовавший через несколько часов комментарий Трампа о том, что США ничего не знали об этой атаке был попыткой снизить напряженность «после того, как он дал Израилю зеленый свет на удар, послуживший существенной эскалации конфликта», говорится в статье.





