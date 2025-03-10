Трамп подписал указ о создании крипторезерва США

В публикации назвали биткоин "цифровым золотом" и добавили, что "цифровой резерв биткоинов" будет иметь и другие цифровые валюты.
Согласно документу, в течение 30 дней руководители каждого агентства должны предоставить министру финансов Скотту Бессенту и президентской рабочей группе по рынкам цифровых активов полный отчет обо всех государственных цифровых активах.
В указе информируют, что Трамп поручил Бессенту создать офис для администрирования и контроля за депозитарными счетами стратегического резерва биткоинов.
В Белом доме добавили, что будут наполнять резерв конфискованными в рамках уголовных или гражданских производств активами или какого-либо гражданского денежного штрафа.
"Так же, как важно рационально управлять национальными природными ресурсами, наша страна должна разумно использовать цифровые активы для экономического процветания", — говорится в сообщении.
Последние новости
- Бизнес | Вчера, 19:50
В ЕС думают как обеспечить ВСУ резервное подключение
- Безопасность | Вчера, 18:15
Польша планирует ввести всеобщую обязательную военную подготовку
- Технологии | Вчера, 17:45
Politico: Европа не сможет заменить США в обмене разведданными с Украиной
- Интернет | Вчера, 17:15
В Дагестане и Чечне заблокирован Telegram
- Бизнес | Вчера, 16:45
США надали Україні допомоги на $123 млрд, — CNN
- Бизнес | Вчера, 16:15
Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року
- Технологии | Вчера, 15:45
Суд у США вимагає від Китаю $24 млр за приховування COVID-19
- Бизнес | Вчера, 15:15
Кабмін взявся за таксистів: готують нові податки
- Технологии | Вчера, 14:45
Китайці запускають перший в світі літаючий автомобіль у масове виробництво
Последние материалы
- Аналитика | 1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
- Обзоры | 28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
- Обзоры | 28 февраля, 22:21
Patriot Xporter 3 (128 ГБ) – флешгігабайти за копійки
- Обзоры | 15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
- Обзоры | 12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 0:46
Gelius Incredible 2 GP-TWS033X Beige – "дівчачі" TWS-навушники з ANC та ENC
- Обзоры | 27 января, 0:09
Cougar E-Star 120 – "карбоновий" стіл з електродвигуном
- Фотогалереи | 25 января, 14:08
В Польше "засветился" McLaren на львовских номерах
- Аналитика | 24 января, 23:00
Нові ігрові столи Cougar кінця 2024 – початку 2025 року: чим саме цікаві та чому на них варто звернути увагу
Популярные новости
- Технологии | 6 марта, 22:04
OPPO представила оновлену ШI-стратегію на MWC25 5.00
- Бизнес | Вчера, 19:50
В ЕС думают как обеспечить ВСУ резервное подключение 0.00
- Безопасность | Вчера, 18:15
Польша планирует ввести всеобщую обязательную военную подготовку 0.00
- Технологии | Вчера, 17:45
Politico: Европа не сможет заменить США в обмене разведданными с Украиной 0.00
- Интернет | Вчера, 17:15
В Дагестане и Чечне заблокирован Telegram 0.00
- Бизнес | Вчера, 16:45
США надали Україні допомоги на $123 млрд, — CNN 0.00
- Бизнес | Вчера, 16:15
Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року 0.00
- Технологии | Вчера, 15:45
Суд у США вимагає від Китаю $24 млр за приховування COVID-19 0.00
- Бизнес | Вчера, 15:15
Кабмін взявся за таксистів: готують нові податки 0.00