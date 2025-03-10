10 марта 2025, 11:45

Трамп подписал указ о создании крипторезерва США

В публикации назвали биткоин "цифровым золотом" и добавили, что "цифровой резерв биткоинов" будет иметь и другие цифровые валюты.



Согласно документу, в течение 30 дней руководители каждого агентства должны предоставить министру финансов Скотту Бессенту и президентской рабочей группе по рынкам цифровых активов полный отчет обо всех государственных цифровых активах.



В указе информируют, что Трамп поручил Бессенту создать офис для администрирования и контроля за депозитарными счетами стратегического резерва биткоинов.



В Белом доме добавили, что будут наполнять резерв конфискованными в рамках уголовных или гражданских производств активами или какого-либо гражданского денежного штрафа.



"Так же, как важно рационально управлять национальными природными ресурсами, наша страна должна разумно использовать цифровые активы для экономического процветания", — говорится в сообщении.

