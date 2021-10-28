Amazon пока открестилась от платежей в биткоинах

28 октября 2021, 10:20

Британское интернет-издание CITY.A.M. опубликовало статью, в которой говорится о планах Amazon принимать платежи в биткоинах до конца года. В свою очередь, официальный представитель интернет-гиганта опроверг сведения СМИ. В заявлении сообщается лишь о заинтересованности американской компании в изучении возможностей криптовалют для клиентов платформы.

Толчком для распространения слухов о планах Amazon касательно перевода своих платежных систем в область цифровых валют стало размещение на сайте ритейлера вакансии на должность лидера в области криптовалюты и блокчейна. Объявление было опубликовано 22 июля и послужило катализатором роста стоимости Bitcoin на 14,5%. Отметим, что уже 28 июля цифровая монета торговалась на уровне $39 676.

В последнее время наблюдается тенденция к изменению статуса криптовалюты. Все больше мировых компаний начинает принимать платежи в биткоинах и альткоинах. Так, в середине июля генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал о намерении возобновить прием платежей в Bitcoin, но только после проведения анализа количества возобновляемой энергии, необходимой для майнинга.

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