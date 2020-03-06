Заменит ли криптовалюта фиат: прогнозы экспертов, мнения за и против

6 марта 2020, 15:39

Рост популярности биткоин заставил многих поверить, что криптовалюты смогут заменить фиат.

Но их достоинства, столкнувшись с массовым использованием и жестокой реальностью, могут погубить криптосообщество. Эксперты BUYBank разобрались в вопросе, основываясь на исследованиях, прогнозах аналитиков и реалиях рынка.

Фиатные деньги представляют собой средство платежа, признанное правительством определенной страны. К ним относятся бумажные банкноты, металлические монеты и безналичные деньги, которые люди используют ежедневно. Правительство занимается эмиссией фиата, устанавливает их стоимость, использует в качестве меры наказания (заморозка или конфискация средств гражданина).

Раньше за каждой банкнотой было определенное количество золота. Сейчас фиатные деньги держатся исключительно на доверии людей и гарантиях государства.

Криптовалюты, в частности биткоин, отличаются децентрализацией. То есть человек, компания, банк и даже государство не может выпустить дополнительное количество монет или запретить их использование. Для применения достаточно иметь специальный кошелек, но предварительно требуется перевести доллары в биткоины или добыть их, используя специальное оборудование.

Преимущества криптовалют для простых людей:

• Децентрализация. В отличие от гривны, доллара или евро, тот же биткоин не имеет никакого контроля, не требует участия банковских организаций, корпораций и других посредников.

• Дефляция. Объем эмиссии bitcoin ограничен 21 млн монет. Приблизительно каждые четыре года награда за добытый майнерами блок сокращается. То есть криптовалютам не страшна инфляция, а их стоимость должна постоянно расти.

• Быстрые транзакции. Владельцы криптовалют могут перевести средства в течение 5–10 минут, в отличие от долгих ожиданий подтверждения перевода фиата.

• Небольшие комиссии. При переводе большинства цифровых валют комиссия составляет максимум 1–2$. Например, в Bitcoin Cash (четвертая криптовалюта по капитализации) взимается 0,01$.

Ярким подтверждением популярности криптоиндустрии является быстрое распространение. Стремительно растет количество обменников, интернет-магазинов, сайтов услуг, заведений общественного питания, где можно расплатиться биткоинами.

Большинство экспертов сходятся во мнении — криптовалюта пока не может полностью заменить финансовую систему. Одной из причин является высокая волатильность. Например, за сутки цена BTC может измениться на 20%, а такие скачки не показывает ни один существующий актив.

Волатильность делает цифровые валюты отличным инвестиционным инструментом, но для платежного средства это серьезный недостаток. Попыткой решить проблему стали стейблкоины — криптовалюты, которые подкреплены золотом или другими стабильными активами.

Возможность их выпуска уже изучают правительства Украины, Швеции, Китая и других стран. Но такие государственные проекты сделают цифровые валюты прозрачными для мониторинга и контроля, то есть пропадет главное преимущество — децентрализация.

Ещё одним препятствием является зависимость от электричества. К примеру, каждые четыре года награда за блок в системе биткоин снижается, майнерам требуется более мощное оборудование и много электроэнергии. В каждой стране собственные условия и цена на электричество, что сильно затормозит принятие криптовалют.

Децентрализация тоже имеет не только положительные стороны. Данный принцип подразумевает хранение большого количества копий базы данных, что обеспечивает безопасность системы. Сейчас БД биткоина весит приблизительно 350 Гб. Если цифровая валюта станет аналогом денег, то размер blockchain составит сотни терабайт.

Когда криптовалюты заменят фиат?

Фиатные деньги прошли проверку временем, но показали себя далеко не с лучшей стороны. Джон Макафи, создатель антивируса McAfee, скептически относится к фиату, включая американский доллар. Венчурный капиталист Тим Дрейпер положительно настроен к цифровым валютам, уверен, что через пять лет фиатными деньгами будут пользоваться только преступники.

В исследовании глобальной финансовой компании Deutsche Bank утверждается, что криптовалюты заменят фиат в 2030 году. Распространению поспособствует, по словам автора отчета Джима Рейда, спрос простых граждан на анонимные платежные средства. Такого же мнения придерживается владелец крупного YouTube канала о криптовалютах Николас Мертен.

Сейчас некоторые государства обращают особое внимание на технологию, создавая национальные криптовалюты. В будущем они должны не заменить обычные деньги, а существовать параллельно с ними.

Если говорить о bitcoin, ethereum и других привычных цифровых валютах, то они больше подходят для инвестиций и спекуляций. Они имеют шансы заменить фиат, но точно не в ближайшие десятилетия.