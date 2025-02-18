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18 февраля 2025, 8:15

В Сирии беспилотники атаковали российскую военную базу

Канал SyrianOSINT утверждает, что ночью беспилотники атаковали авиабазу россиян Хмеймим.

Происхождение БПЛА, как и последствия атаки — неизвестны.  


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