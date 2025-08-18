На фронте заметили новую версию ИИ-дрона россиян

18 августа 2025, 10:15

На фронте была замечена новая версия ударного беспилотника с искусственным интеллектом V2U россиян, сообщил украинский техноблогер Сергей Бескрестнов (позывной Флеш).

На этой неделе этот тип БПЛА заметили на всех фронтах, говорится в сообщении. По словам Бескрестнова, беспилотник отличается от ударной версии отсутствием хвостовых стабилизаторов в центре."Дрон после выполнения разведывательной миссии садится на парашюте. Когда мы изучали трофеи, там в программе V2U были разные названия этой линейки дронов. Ударный есть. Разведчик уже тоже есть. Остался дрон-курьер для логистики", — отметил он.Разработчик и производитель неизвестны, но "в середине ничего российского нет", подчеркнул Флеш."Для меня самый важный вопрос — взаимодействие разведчика и ударных дронов в роевом решении. Еще раз повторюсь, что я считаю эту разработку линейки БПЛА на ИИ наиболее инновационной и опасной", — резюмировал он.