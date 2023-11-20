В Украине для борьбы с дронами Shahed формируют новые мобильные группы

20 ноября 2023, 12:45

По всей Украине увеличивают количество мобильных групп для борьбы с ударными дронами-камикадзе, которые запускают российские оккупанты, сообщил замглавы Офиса президента Алексей Кулеба.



Он отметил, что украинцев "действительно ждет сложная зима". По словам Кулебы, работа ведется над усилением защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов.