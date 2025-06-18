Украина первой в мире применила связку ударного БПЛА с планером-камикадзе

18 июня 2025, 10:15

Военное издание Defence Express напомнило, что 15 июня Украина нанесла удар по свободной экономической зоне "алабуга" в татарстане, где производят Shahed.

Канал "Полковник ГШ" опубликовал кадр, на котором показано, что для этого удара была выбрана связка из А-22 и планера-камикадзе со 100-килограммовой БЧ.DE отмечает, что до этого момента в мире не фиксировалось использование схемы "дрон-камикадзе как буксир + планер-камикадзе как дополнительная боевая нагрузка". Как и, в принципе, сам факт использования планера как безмоторного летательного аппарата в роли камикадзе.