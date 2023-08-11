В Татарстане принудительно используют труд студентов для изготовления БПЛА

Выпускников заманивают некой программой, обещая не только обучение, но и хорошо оплачиваемую работу. Согласившись, студенты «Алабуга Политех» попадают в фактическое рабство.
«Idel.Реалии» пообщался с родителями детей, эксплуатируемых на производстве иранских дронов, и узнал, что:
работа идет под постоянным прессингом и в ущерб обучению;
вместо 8 рабочих часов в неделю дети попадают на стандартную 8-часовую пятидневку с переработками;
работа опасная, нормы охраны труда не соблюдаются;
любой отказ несовершеннолетнего «вкалывать» в респираторах 15 часов в день на химическом производстве грозит обвинениями в непатриотизме и унижением;
зарплаты и премии распределяют рандомно, вознаграждаются любимчики;
не справившихся вынуждают отчисляться из ВУЗа и выплачивать неустойки;
дети терпят унижения и не сообщают о проблемах родителям, поскольку большинство из небогатых семей.