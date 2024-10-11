РФ обманом завлекает африканок на сборку Shahed — АР

По данным агентства, внимание женщин привлекла реклама в соцсетях, в которой обещали бесплатный билет на самолет, деньги и "далекое приключение в Европе".
Для этого нужно было пройти компьютерную игру и тест на словарный запас русского языка из 100 слов.
Но в итоге их привезли в Татарстан, где вынуждали работать над сборкой БПЛА для ударов по Украине. В интервью Associated Press некоторые женщины жаловались на долгие часы постоянного наблюдения, на невыполненные обещания относительно заработной платы и направления на обучение, а также на работу с едкими химикатами, из-за которых их кожа покрывалась оспинами и вызывала зуд.
По данным АР, чтобы восполнить острую нехватку рабочей силы в РФ, Кремль набирает женщин в возрасте 18-22 лет из таких мест, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатской Шри-Ланки. Эта кампания распространяется на другие страны Азии, а также на Латинскую Америку.
В итоге около 200 африканских женщин работают вместе с российскими студентами в возрасте от 16 лет на заводе в особой экономической зоне "алабуга" в Татарстане.
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