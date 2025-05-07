В Киеве представили новейшее украинское оружие

7 мая 2025, 11:15

В столице Украины показали современные разработки отечественного ВПК, которые уже активно применяются на фронте.

Дрон «Булава», созданный компанией UAC, оснащен кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг. Аппарат способен поражать цели на дистанции до 60 км.Наземный дрон TerMIT способен перевозить до 300 кг груза и имеет запас хода до 20 км при максимальной скорости 10 км/ч. Устройство уже используется на передовой, в том числе как платформа для крупнокалиберного вооружения.Ударный дрон «FP-1», дальность - до 1600 км, а масса боевой части - до 120 кг.