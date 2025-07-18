По Дніпропетровщині росіяни запустили дрон із сонячною панеллю

18 июля 2025, 9:45

"На Дніпропетровщині виявили ворожий дрон із сонячною батареєю на водонапірній вежі", - повідомив очільник ГО “Центр радіотехнологій” Сергій Бескрестнов.



Дрон міг слугувати ретранслятором, “маячком” чи засобом спостереження. Завдяки сонячній панелі він міг перебувати в “режимі очікування” тривалий час.