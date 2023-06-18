Новатек-Електро анонсувала новий ліхтар-повербанк із сонячною батареєю та USB

18 июня 2023, 21:02

Яскравий світлодіодний ліхтарик/повербанк із сонячною батареєю та USB, можна використовувати як повербанк, в екстрених випадках.



Компактний, зручний, легкий.

6 режимів освітлення

Індикатор живлення показує ступінь заряду: 25%, 50%, 75%, 100%.

Вбудований літій-іонний акумулятор

Ліхтарик має два способи заряджання: сонячна батарея та USB заряджання.

Розміри: 17x14x4, 5 см

Вага: 275 г



Ліхтар-повербанк відмінно підійде для комфортного використання під час походів та блекауту.

Можна використовувати навіть у приміщеннях з високою вологістю та на вулиці.

Портативний ліхтар можна заряджати за допомогою сонячної енергії.

Ліхтар обладнаний вбудованим акумулятором, що виконує функцію повербанку.



Має USB та mini USB виходи, можна використовувати як повербанк для заряджання мобільних телефонів та інших пристроїв.

Завдяки своїй формі з ручкою можна використовувати в різних умовах для туризму, кемпінгу або аварійного освітлення.

Придбати новинку можна за цим посиланням - https://novatek-electro.com/product/likhtar-poverbank-iz-sonyachnoyu-batareie.html