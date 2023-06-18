Новий 40Вт ліхтар-прожектор з Power Bank від Новатек Електро

Багатофункціональний акумуляторний ліхтар оснащений надяскравим світлодіодним освітленням з яскравістю до 1200 лм та дальністю променя 800 м.
ОСОБЛИВОСТІ:
слот для зарядки ;
7 режимів освітлення;
Виготовлений із високоякісного інженерного пластику підвищеної міцності;
Зручна, прогумована ручка;
Можливість поставити ліхтар на штатив завдяки вбудованому кріпленню;
Дуже велика батарея ;
вбудовані діоди, що показують рівень заряду батареї;
функція POWERBANK;
кабель живлення у комплекті;
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