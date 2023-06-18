18 июня 2023, 21:07

Новий 40Вт ліхтар-прожектор з Power Bank від Новатек Електро

Багатофункціональний акумуляторний ліхтар оснащений надяскравим світлодіодним освітленням з яскравістю до 1200 лм та дальністю променя 800 м.

ОСОБЛИВОСТІ:

     слот для зарядки ;
    7 режимів освітлення;
    Виготовлений із високоякісного інженерного пластику підвищеної міцності;
    Зручна, прогумована ручка;
    Можливість поставити ліхтар на штатив завдяки вбудованому кріпленню;
    Дуже велика батарея ;
    вбудовані діоди, що показують рівень заряду батареї;
    функція POWERBANK;
    кабель живлення у комплекті;

Купити новинки можна за цим посиланням - https://novatek-electro.com/product/likhtar-prozhektor-z-vbudovanim-power-bank-40-vt.html
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