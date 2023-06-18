Новатек-Електро представила 10Вт ліхтар-прожектор з функцією Power Bank

Багатофункціональний акумуляторний ліхтар оснащений надяскравим світлодіодним освітленням. Цей виріб був розроблений для багатофункціонального використання.
Серед особливостей моделі слід виділити наступне:
слот для зарядки ;
7 режимів освітлення;
Виготовлений із високоякісного інженерного пластику підвищеної міцності;
Зручна, прогумована ручка;
Можливість поставити ліхтар на штатив завдяки вбудованому кріпленню;
Дуже велика батарея ;
вбудовані діоди, що показують рівень заряду батареї;
функція POWERBANK;
кабель живлення у комплекті;
7 різних режимів освітлення: LED
Постійне біле світло: потужність 100%;
Постійне біле світло: 50% потужності;
Біле світло з ефектом стробоскопа;
Постійне біле світло: 50% потужності;
Постійне біле світло: 75% потужності;
Постійне біле світло: потужність 100%;
Придбати новинку на сайті виробника можна за цим посиланням - https://novatek-electro.com/product/likhtar-prozhektor-z-vbudovanim-power-bank-10-vt.html