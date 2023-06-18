Новатек-Електро представила 10Вт ліхтар-прожектор з функцією Power Bank

18 июня 2023, 20:59

Багатофункціональний акумуляторний ліхтар оснащений надяскравим світлодіодним освітленням. Цей виріб був розроблений для багатофункціонального використання.



Серед особливостей моделі слід виділити наступне:



слот для зарядки ;

7 режимів освітлення;

Виготовлений із високоякісного інженерного пластику підвищеної міцності;

Зручна, прогумована ручка;

Можливість поставити ліхтар на штатив завдяки вбудованому кріпленню;

Дуже велика батарея ;

вбудовані діоди, що показують рівень заряду батареї;

функція POWERBANK;

кабель живлення у комплекті;