18 июня 2023, 20:59

Новатек-Електро представила 10Вт ліхтар-прожектор з функцією Power Bank

Багатофункціональний акумуляторний ліхтар оснащений надяскравим світлодіодним освітленням. Цей виріб був розроблений для багатофункціонального використання.

Серед особливостей моделі слід виділити наступне:

     слот для зарядки ;
    7 режимів освітлення;
    Виготовлений із високоякісного інженерного пластику підвищеної міцності;
    Зручна, прогумована ручка;
    Можливість поставити ліхтар на штатив завдяки вбудованому кріпленню;
    Дуже велика батарея ;
    вбудовані діоди, що показують рівень заряду батареї;
    функція POWERBANK;
    кабель живлення у комплекті;

7 різних режимів освітлення: LED

    Постійне біле світло: потужність 100%;
    Постійне біле світло: 50% потужності;
    Біле світло з ефектом стробоскопа;
    Постійне біле світло: 50% потужності;
    Постійне біле світло: 75% потужності;
    Постійне біле світло: потужність 100%;

Придбати новинку на сайті виробника можна за цим посиланням - https://novatek-electro.com/product/likhtar-prozhektor-z-vbudovanim-power-bank-10-vt.html
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