Блок управління трифазним автоматичним вводом резерву ПЭФ-321АВР від Новатек

12 декабря 2022, 11:17

Виріб призначений для роботи у складі шаф керування автоматичним включенням резервного живлення у системах безперебійного електропостачання.

⠀

321АВР управляє автоматичним переходом з основного трифазного джерела живлення на резервний і назад при неприпустимих відхиленнях напруги у фазах, асиметрії або перекос фаз, зміні порядку чергування фаз, обривах однієї або декількох фаз в «основній» або «резервній» мережах.

К-ть вводів: 2Запуск генератора: ТакПрограма на ПК: ТакПротокол зв'язку: Modbus RTUВбудоване реле напруги: ТакПріоритетність введення: ТакВиріб може застосовуватись у мережах електропостачання у складі пристроїв:

- автоматичного включення резерву (АВР);

- Автоматичного запуску трифазного електрогенератора.

⠀

321АВР контролює напругу на двох трифазних вводах чотирьохпровідних мереж 230/400В з глухозаземленою або ізольованою нейтраллю.

⠀

✔Гарантія на продукцію до 10 років

✔Знижки на ОПТ

✔Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта

✔Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби

⠀

🔸Запрошуємо до співпраці

⠀

Детальні умови та КП за запитом

https://novatek-electro.com/

⠀

sales6@novatek-electro.com

⠀

📞 +380675653768

📞 +380503593911

📞 +380633013040