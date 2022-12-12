Блок управління трифазним автоматичним вводом резерву ПЭФ-321АВР від Новатек

Виріб призначений для роботи у складі шаф керування автоматичним включенням резервного живлення у системах безперебійного електропостачання.
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321АВР управляє автоматичним переходом з основного трифазного джерела живлення на резервний і назад при неприпустимих відхиленнях напруги у фазах, асиметрії або перекос фаз, зміні порядку чергування фаз, обривах однієї або декількох фаз в «основній» або «резервній» мережах.
К-ть вводів: 2
Запуск генератора: Так
Програма на ПК: Так
Протокол зв'язку: Modbus RTU
Вбудоване реле напруги: Так
Пріоритетність введення: Так
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Виріб може застосовуватись у мережах електропостачання у складі пристроїв:
- автоматичного включення резерву (АВР);
- Автоматичного запуску трифазного електрогенератора.
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321АВР контролює напругу на двох трифазних вводах чотирьохпровідних мереж 230/400В з глухозаземленою або ізольованою нейтраллю.
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✔Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
✔Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби
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Детальні умови та КП за запитом
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