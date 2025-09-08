Lenovo представила ноутбук з поворотним екраном на Innovation World 2025

8 сентября 2025, 15:15

Lenovo представила серію інноваційних концептів та оновлених робочих станцій.

Центральною темою новинок стало впровадження штучного інтелекту в повсякденні робочі процеси. Усі нові пристрої розроблені з урахуванням принципів сталого розвитку з використанням до 90% перероблених матеріалів та упаковки без пластику.



Концепт ThinkBook VertiFlex – один з перших ноутбуків із 14-дюймовим поворотним дисплеєм. Ультратонкий пристрій товщиною 17,9 мм та вагою 1,39 кг може перемикатися між горизонтальним і вертикальним режимами. Вертикальний режим оптимізований для програмування, багатозадачності з розділеним екраном та роботи з документами. Особливість концепту – інтеграція з Lenovo Smart Connect для підключення смартфона з передачею файлів та дублюванням екрана.

Концепт Lenovo Smart Motion представляє розумну багатонапрямну підставку для ноутбука з автоматичним відстеженням обличчя та голосовим керуванням. Унікальна особливість – AI-кільце для управління підставкою жестами.

NaturaSynth Display — концепт монітора з апаратною технологією нульового синього світла. Монітор імітує природне освітлення та знижує втому очей.



Робоча станція ThinkPad P16 Gen 3 отримала процесори Intel Core Ultra 200HX до 24 ядер з вбудованим NPU для обробки штучного інтелекту та відеокарту NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell з 24 ГБ VRAM. Технічні характеристики включають до 192 ГБ DDR5 пам'яті, три SSD-накопичувачі M.2 PCIe Gen5 по 4 ТБ та батарею 99,9 Вт/год.



ThinkPad P1 Gen 8 – мобільне рішення для професіоналів. При вазі від 1,84 кг пристрій оснащений процесорами Intel Core Ultra 200 серії H до 16 ядер та відеокартою NVIDIA RTX PRO 2000.



ThinkVision P40WD-40 — 39,7-дюймовий вигнутий дисплей з роздільною здатністю 5120x2160 та змінною частотою оновлення від 24 до 120 Гц. Монітор функціонує як повноцінна док-станція з Thunderbolt 4, зарядкою до 140 Вт та портом Ethernet 2,5G. Особливість — технологія DisplayPort Power Saving, що заощаджує на третину більше енергії.

Лінійка ThinkPad Smart Docks отримала три нові моделі: Thunderbolt 5 (до 120 Гбіт/с, підтримка трьох дисплеїв 8K), Thunderbolt 4 Gen 2 та USB4 Smart Dock з покращеними можливостями підключення та зарядкою до 180 Вт.Lenovo запустила AI PC Agent Pilot Program на базі Intel AI Assistant Builder — інструментарій для створення захищених ШІ-рішень з локальним зберіганням даних. Пілотний проєкт автоматизує робочі процеси редакцій, включаючи перевірку форматування та підбір рецензентів.Сервіс AI Fast Start забезпечує швидке корпоративне впровадження ШІ-технологій з персоналізованим налаштуванням та експертною підтримкою.Пристрій категорії Copilot+ PC, ThinkPad X9 Aura Edition з продуктивністю ШІ понад 40 TOPS, тепер доступний у новому кольорі Glacier White.Lenovo Magic Bay HUD — проекційний дисплей для розширення робочого простору, який кріпиться магнітом та виводить транскрипції й сповіщення поза головним екраном.

ThinkCentre neo Ultra Gen 2 отримав підтримку NVIDIA RTX 5060 Ti для локального розгортання великих мовних моделей та можливість підключення семи дисплеїв.



ThinkPad P16v Gen 3, P16s i Gen 4 та P14s i Gen 6 надійдуть у продаж у вересні 2025 року, ThinkPad P16 Gen 3 та P1 Gen 8 — в жовтні. Представлені концепти поки залишаються на стадії розробки, але їхні окремі елементи незабаром з'являться у серійних моделях.