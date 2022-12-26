Lenovo представила новинки бренду IdeaPad, планшет Lenovo Tab M9 та аксесуари

26 декабря 2022, 14:45

Lenovo напередодні виставки CES 2023 представила останнє покоління користувацьких пристроїв з оновленими функціями та вдосконаленнями, що допоможуть користувачам швидше та ефективніше досягати своїх цілей.

П’ять нових високопродуктивних портативних ноутбуків IdeaPad, елегантний та компактний настільний ПК IdeaCentre та 9-дюймовий планшет Lenovo розроблені для комфортного користування будь-де. Для роботи, навчання, створення контенту чи просто зустрічі з друзями за містом — нові пристрої пропонують швидкість, універсальність і зручність.

Створені для надійної щоденної роботи, нові ноутбуки IdeaPad продовжують пропонувати споживачам якість, стиль і продуктивність за доступними цінами. IdeaPad Pro 5i та IdeaPad Pro 5 Gen 8 доступні у двох розмірах екрана, 14-дюймовому та 16-дюймовому, а також у двох колірних варіаціях: сірий (Arctic Gray) та синій (Frost Blue)1.

Нові IdeaPad Pro 5i та IdeaPad Pro 5 пропонують покращені характеристики для користувачів, зокрема на 35% більшу температурну продуктивність, що забезпечує запобігання перегріванню та тихішу роботу системи. Завдяки новітнім процесорам Intel® або AMD Ryzen™ і дискретній відеокарті NVIDIA GeForce RTX 4050 користувачі можуть насолоджуватися кращим відгуком системи під час створення контенту, невимогливих ігор або обробці “важких” файлів. При доповненні операційною системою Windows 11 продуктивність, креативність та багатозадачність власника пристрою подвоюється.

Серед інших оновлень: на 25% більша сенсорна панель для кращої навігації, ІЧ-камера з розширенням Full HD, ToF-датчиком і “розумним” входом із Windows Hello. Ноутбуки також оснащені рознімом для SSD-пам’яті з можливістю розширення (доступний на 16-дюймовій моделі), що дозволяє зберігати більше даних. Завдяки портам USB 4.0 і Thunderbolt 4.0 користувачі отримали швидшу передачу даних і підвищену продуктивність.

Нові 16-дюймові IdeaPad Pro 5i та IdeaPad Pro 5 оснащені абсолютно новим динамічним перемикачем дисплея, який збільшує кількість кадрів на панелі за секунду. Висока частота оновлення до 120 Гц забезпечує плавність перегляду відео або ігор. Крім того, дисплей отримав роздільну здатність QHD+ (3840x1600 пікселів), співвідношенням сторін 16:10, 90% за коефіцієнтом AAR та 100% охоплення колірного простору sRGB.

Оскільки все більше людей проводить багато часу перед екранами комп’ютерів, компанія Lenovo потурбувалась про сертифікацію Eyesafe® і TÜV Rheinland, що підтверджує низький рівень випромінювання синього світла і допомагає захистити очі. А нова фізична шторка конфіденційності дозволяє користувачеві бути впевненим на 100%, що за ним не підглядають. Покращену автономність2 пристрою забезпечує функція швидкого 15-хвилинного заряджання3, що чудово підходить для тих, хто проводить довгі онлайн-зустрічі чи заняття, або для тих, хто забуває регулярно заряджати свій ноутбук. Також новинка отримала програмне доповнення Smart Power, яке розроблене для визначення поведінки користувача. Воно працює для налаштування та покращення продуктивності в інтелектуальному режимі живлення та охолодження, щоб покращити час роботи від батареї та температуру базуючись на реальному досвіді використання.

Останнє покоління ноутбуків IdeaPad Pro 5i та IdeaPad Pro 5 створено з урахуванням глобальної концепції Lenovo щодо зменшення впливу на навколишнє середовище, саме тому нижня кришка ноутбуків на 50% виготовлена з переробленого алюмінію. Послуги компенсації викидів CO2 від Lenovo тепер також доступні для всіх продуктів IdeaPad.



Нові портативні, тонкі та легкі ноутбуки IdeaPad Slim 5i та IdeaPad Slim 5 Gen 8 створені для ефективнішої щоденної гібридної роботи та навчання. Збільшений 16-дюймовий екран отримав роздільну здатність до 2,5K, тоді як 14-дюймовий оснащений Full HD OLED-дисплеєм з роздільною здатністю до 2,2K.4 Обидва розміри екрана мають 90% за коефіцієнтом AAR і 100% охоплення колірного стандарту DCI-P3 для відтворення ультраяскравих кольорів під час користування. Портативність IdeaPad Slim 5i та IdeaPad Slim 5 та комфортна яскравість до 400 ніт на 14-дюймовому екрані дозволяють працювати де завгодно, у тому числі надворі в сонячні дні. Дисплей із сертифікацією TÜV Rheinland, що підтверджує низький рівень випромінювання синього світла, продовжує залишатися важливою характеристикою для безпеки очей. Оновлена інфрачервона Full HD камера забезпечує більш точне зображення, а фізична шторка конфіденційності є важливою деталлю для приватності.

Ще однією новинкою стала зручна збільшена сенсорна панель IdeaPad Slim 5i та IdeaPad Slim 5, яку користувачі оцінять за її продуктивність і комфорт під час використання. За потужність відповідають найновіші процесори Intel Core та AMD Ryzen 7000, а за багатозадачність — повнофункціональний порт USB Type-C®. Привабливі та витончені новинки доступні в трьох кольорах: фіолетовий (Violet), сірий (Cloud Grey) і синій (Abyss Blue)1, щоб користувачі могли насолоджуватися більшою різноманітністю варіантів і обирати відповідно до індивідуальних уподобань.

Користувачі можуть захистити ноутбуки від несподіваних ушкоджень за допомогою розширеної служби підтримки — Lenovo Premium Care Plus5. У сервіс входить: персоналізована підтримка обладнання та програмного забезпечення, захист від випадкового пошкодження, Lenovo Smart Performance Services і розширена гарантія на акумулятор для ноутбуків.

Для максимальної портативності Chromebook IdeaPad Flex 3i (12 дюймів, 8) інженери компанії поєднали трохи більший екран, ніж у попереднього покоління, з технологією гнучкості, щоб працювати в дорозі. Цей універсальний, тонкий і легкий 12-дюймовий Chromebook 2-в-1 можна використовувати як ноутбук або планшет, а також у форм-факторах “тент” та з клавіатурою на столі. Серед інших переваг пристрою: тривалий час автономної роботи до 12 годин2, сертифікація TÜV Rheinland із низьким рівнем випромінювання синього світла, додаткова клавіатура з підсвічуванням, вищий екран зі співвідношенням сторін 16:10 і ергономічний шарнір, який піднімає клавіатуру на 15 градусів для більш зручного використання.

Даючи користувачам можливість захистити свою конфіденційність під час відеоконференцій і онлайн-уроків, новий Chromebook має фізичну шторку, а також клавішу вимкнення звуку. Додаткові оновлення в порівнянні з попереднім поколінням включають покращену продуктивність процесора Intel Core, два орієнтовані на користувача динаміки, налаштовані за допомогою Waves MaxxAudio і швидше підключення через Wi-Fi 6E.6



Для дому чи навіть кімнати гуртожитку компанія Lenovo представила наступне покоління IdeaCentre Mini — витончений настільний ПК об’ємом 1 літр з оновленим дизайном, який легко поєднує сучасну форму та практичні функції. Завдяки вбудованому блоку живлення (PSU) цей витончений і компактний пристрій доповнить інтер’єр будь-якої кімнати та розміститься практично будь-де: на столі, лежачи рівно чи вертикально на металевій підставці, що входить у комплект. Його шасі можна легко відкрити, що дозволяє отримати доступ до подвійного вихрового вентилятора охолодження та мікросхеми пам’яті для оновлення конфігурацій або виконання ремонту, коли це необхідно.

IdeaCentre Mini відповідає вимогам щодо продуктивності та пам’яті7 для редагування складних проєктів і багатозадачності. Завдяки найновішому процесору Intel Core, двом чіпам пам’яті DDR4, накопичувачу SSD7 до 1 ТБ, підключенню Wi-Fi 6 і численним портам із Thunderbolt 4.0 Type-C, він може стати командним центром для багатьох інтелектуальних і периферійних пристроїв. Ті, хто в дорозі, також можуть скористатися перевагами рішення Lenovo Smart Storage, щоб зручно зберігати свої файли в хмарі та отримувати до них доступ зі свого планшета, смартфона чи ноутбука, коли вони знаходяться далеко від робочого столу.



Поринути у відпочинок якомога далі від стресових ситуацій, пов’язаних із роботою та навчанням? Lenovo Tab M9 стане прекрасним супутником в цьому, адже пропонує найнеобхідніші розваги для яскравого мультимедійного досвіду. Планшет, вагою менше одного фунта (350 г) і товщиною лише 7,99 мм, складається з 9-дюймового HD-дисплея в стильному двоколірному металевому корпусі, який комфортно тримати в руці. Lenovo Tab M9, сертифікований Netflix HD, покращує враження від перегляду за допомогою просторового звуку Dolby Atmos і подвійних стереодинаміків. Його восьмиядерний процесор MediaTek Helio G80, операційна система Android 12 і до 128 ГБ пам’яті дають користувачам потужність і простір, необхідні для трансляції та збереження улюблених фільмів і шоу. Крім того, пристрій забезпечує до 13 годин2 автономної роботи під час відтворення відео. Користувачі програми також отримають переваги від швидкого з’єднання планшета Wi-Fi 5 і оптимізованої функції GPS.

Якщо користувач затятий книголюб, Lenovo Tab M9 пропонує режим читання, який імітує кольори сторінок реальної книги й дозволяє пом’якшити тон світла для очей і навіть пропонує на вибір різноманітні фонові звуки навколишнього середовища. Якщо історія виявиться надто захопливою, сертифікація TÜV Rheinland дозволяє бути впевненими, що очі не постраждають й можна читати всю ніч безперервно. Планшет захищено функцією розблокування обличчям, що дозволяє зручно та безпечно входити в систему. Для повного захисту самого пристрою в комплекті до планшета може додаватись прозорий чохол, а також футляр8 із підставкою для комфортного перегляду вебсторінок без використання рук.



Компанія Lenovo також представила нову док-станцію з універсальним з'єднанням USB Type-C, яке забезпечує легке підключення та роботу, і створене для підвищення продуктивності в повсякденні. Лише за допомогою одного кабелю користувачі можуть отримати можливість швидкої передачі даних, підключення подвійного 4K-монітора, значного розширення портів. Важливо врахувати, що нова док-станція є рішенням, у якому 40% зовнішньої оболонки складається з переробленого пластику.

Більше інформації, зображення та повні характеристики можна знайти на Lenovo StoryHub CES 2023. На сторінці Virtual Showcase та сторінці івенту CES 2023 буде проходити пряма трансляція з більш детальною інформацією.