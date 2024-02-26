Lenovo та Anaconda оголосили про угоду щодо впровадження ШІ

26 февраля 2024, 13:45

Компанія Lenovo оголосила про угоду з Anaconda провідним постачальником найпопулярнішого у світі вихідного коду для платформ штучного інтелекту, машинного навчання та обробки даних, що розширить можливості високопродуктивних робочих станцій Lenovo для роботи з даними.

Партнерство об'єднає досвід і лідерство Lenovo у виробництві робочих станцій ThinkStation і ThinkPad з корпоративними перевагами Anaconda для лідерства у сфері відкритого програмного забезпечення, безпеки та надійності.

Світ штучного інтелекту, глибокого навчання та генеративного ШІ, що стрімко розвивається, відкриває нові можливості для бізнесу та дослідників даних. Значна частина сучасних інновацій у галузі ШІ відбувається завдяки програмному забезпеченню (ПЗ) з відкритим вихідним кодом і хмарним рішенням, при цьому провідною мовою програмування ШІ-застосунків є Python. Однак ризики безпеки даних, пов'язані з використанням відкритого ПЗ на рівні підприємства, проблеми з конфіденційністю і часто висока вартість хмарних рішень змушують багато організацій переглянути свій підхід до інвестицій в розробку ШІ. Партнерство Lenovo та Anaconda дозволить аналітикам даних створювати й розгортати ШІ-рішення з першокласним апаратним забезпеченням і підтримкою програмного забезпечення ШІ корпоративного рівня в рамках більш керованої інвестиційної програми. Робочі станції Lenovo, створені на базі процесорів Intel та професійних графічних процесорів NVIDIA останніх поколінь, дозволять точно налаштувати великі мовні моделі, а Anaconda Navigator забезпечить компаніям можливість використовувати відкрите ПЗ та ШІ за допомогою покращених механізмів безпеки, масштабування та керування.

Оптимізоване для платформ Intel, нове покоління робочих станцій Lenovo в галузі науки про дані є одним із найпотужніших і масштабованих портфоліо пристроїв для ШІ у світі. Планування ШІ-проєктів передбачає створення чіткої та продуманої стратегії для розподілу правильного обладнання, ПЗ та навичок управління кожним етапом розробки. Робочі станції Lenovo доповнюють хмарні рішення для ШІ, об’єднують їх з локальними ресурсами та допомагають аналітикам бути гнучкими та продуктивними. Асортимент робочих станцій Lenovo охоплює висококонфігуровані системи, призначені практично для будь-якого робочого процесу ШІ, незалежно від галузі або вертикалі, розміру і цінового діапазону — всі вони створені для гнучкого й економічно ефективного розвитку ШІ в майбутньому. Робочі станції Lenovo з Anaconda Navigator пропонують захищене середовище для вирішення найскладніших завдань з розробки та розгортання рішень ШІ: мобільні робочі станції з одним центральним та графічним процесором призначені для введення, збору та підготовки даних, а найпотужніші конфігурації з двома центральними й чотирма графічними процесорами впораються з найскладнішими робочими процесами у галузі ШІ.

Anaconda Navigator доступний до завантаження для використання на робочих станціях Lenovo поточного та майбутнього поколінь.