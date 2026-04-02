2 апреля 2026, 13:45

Сьогодні компанія Lenovo оголосила про глобальне партнерство з Девідом Бекхемом, об’єднавши одну з найвпізнаваніших культурних постатей світу та одну з провідних світових технологічних компаній.



Ця співпраця є продовженням зростаючої ролі Lenovo у світовому футболі, зокрема її статусу Офіційного технологічного партнера Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 та Чемпіонату світу з футболу серед жінок 2027 року. У рамках цього першого в своєму роді партнерства Девід Бекхем братиме участь у розробці компанією Lenovo рішень на основі штучного інтелекту, орієнтованих на спорт, які трансформуватимуть гру для клубів, гравців, арбітрів та вболівальників. Зокрема, ці рішення спрямовані на покращення результативності команд, створення кращих вражень для вболівальників, забезпечення більш ефективної роботи та залучення нових джерел доходу завдяки інноваціям на основі ШІ.



Як людина, яка керує власним бізнесом, Девід Бекхем привносить бачення, що знаходить відгук далеко за межами футбольного поля. Будь то професіонал, який організовує свій робочий день за допомогою одного пристрою, власник малого бізнесу, який прагне досягти більшого з меншими ресурсами, чи велика компанія, що переосмислює роботу цілих команд, – Девід Бекхем допоможе донести ключову ідею цієї співпраці: правильні технології на базі штучного інтелекту можуть допомогти кожному працювати з максимальною ефективністю.



Також Девід Бекхем стане обличчям майбутньої глобальної маркетингової кампанії Lenovo, яка стартує в травні – за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.



Коментуючи партнерство, Девід Бекхем зазначив:

“Компанія Lenovo є світовим лідером із досконалим досвідом роботи на найбільших світових аренах. Я пишаюся тим, що співпрацюю з Lenovo в рамках Чемпіонату світу з футболу FIFA та поза його межами. Футбол завжди визначатиметься талантом, вродженим чуттям, наполегливою працею та незабутніми моментами, які роблять цю гру особливою. Сьогодні ж штучний інтелект і дані допомагають нам глибше розуміти цей вид спорту, впливаючи на те, як готуються гравці та тренери, і як вболівальники взаємодіють із грою. Я з нетерпінням чекаю на можливість дізнатися більше про новітні розробки Lenovo, які відкривають нові ідеї та розширюють доступ до гри”.



Генеральний директор та голова правління Lenovo Юаньцін Ян (Yuanqing Yang) додав:

“Девід є не тільки всесвітньо відомою постаттю у світі футболу, бізнесу та культури, а й людиною, яка розуміє здатність інновацій змінювати світ. Це робить його ідеальним партнером, який допоможе нам продемонструвати, як розумніший ШІ може покращити життя та підвищити ефективність роботи для всіх”.