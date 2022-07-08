Teltonika оголосила про спільний анонс з Mezon першої базової станції 5G

8 июля 2022, 14:15

Ще навесні минулого року компанія Teltonika Networks оголосила про початок розробок перших продуктів 5G.

Незважаючи на те, що запуск перших новинок у цій галузі довелося відкласти через глобальну пандемію та кризу, пов'язану з нестачею чіпів, зовсім недавно стало відомо про один з таких спільних релізів з Mezon. Мова про першу базову станцію 5G, яка тепер розташована прямо в офісі Teltonika Networks у Каунасі.

Наявність власної базової станції, призначеної лише для внутрішніх потреб, є величезною перевагою, що дозволяє інженерам компанії тестувати нові рішення в режимі реального часу. Крім того, використання мережі Mezon дозволяє будувати глобальний продукт, який працюватиме без проблем у різних країнах і з різними операторами.

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