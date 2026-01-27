OPPO оголосила глобальних переможців Photography Awards 2025

27 января 2026, 22:44

Нещодавно компанія OPPO оголосила глобальних переможців OPPO Photography Awards 2025 — щорічного міжнародного конкурсу, що відзначає креативність, сторітелінг і силу мобільної фотографії.



Конкурс 2025 року зібрав майже 2 мільйони робіт із 87 країн, ы став найбільшим за всю історію конкурсу. Роботи переможців були представлено на глобальному фіналі в Каїрі, Єгипет, що об’єднав творців з усього світу.



«Мобільна фотографія — це більше, ніж інструмент, вона стала глобальною сценою для творчих голосів», — зазначила Лін Лю, CMO OPPO. — «Через OPPO Photography Awards ми прагнемо підтримувати творців, зробити їхні погляди видимими для всього світу та надихати аудиторію відкривати надзвичайне в повсякденному житті — справжню суть Super Every Moment.»



Цього року 10 фотографів були відзначені Золотими, Срібними та Бронзовими нагородами за виняткові візуальні наративи.

Золоту нагороду цього року отримав Boooya за проєкт «Dialect – The Fading Voice» — потужну візуальну роботу, що перетворює культурну кризу на виразні образи. Через серію мобільних фотографій автор документує крихке сьогодення та невизначене майбутнє діалектної культури — від традиційних оперних вистав до сцен, які демонструють зростаючий мовний розрив між поколіннями. Серія вирізняється чіткістю концепції та емоційною глибиною. Журі підкреслило її соціальну значущість:

«Зникнення мови — це зникнення культури».



На знак визнання видатної роботи та вдумливого художнього підходу Boooya отримує головний приз у розмірі 25 000 доларів США, а також найновіші флагманські пристрої OPPO для підтримки своєї творчості.

Срібна нагорода

«Person from Another Place» — Рей Чунг (Китай)

Знято на OPPO Find X8 Ultra

Серед трьох лауреатів Срібної нагороди робота Рея Чунга «Person from Another Place» зображує молоду дівчину в автобусі, чий відсторонений погляд перетворює швидкоплинний зимовий пейзаж на поетичне розмірковування про юність і самотність. Суддя Тіна Сігнесдоттір Гульт назвала цю роботу «мистецтвом», відзначивши її простоту, збалансовані тони та здатність передавати емоції без зайвих відволікань.

Шість лауреатів Бронзової нагороди підкреслюють культурне різноманіття, зокрема робота Абдулли Салаха «Timeless Framing» (OPPO Reno14 5G), яка документує багатовікову традицію кінного мистецтва El Mermah, фіксуючи єдину мить швидкості, напруги та культурної життєвої сили.

Бронзова нагорода

«Timeless Framing» — Абдулла Салах (Єгипет)

Знято на OPPO Reno14 5G

Разом провідні роботи цього року демонструють гуманістичну глибину, культурну проникливість і технічну досконалість, яких сьогодні досягла мобільна фотографія. Як зазначив один із суддів:

«Мене вразив винятковий контроль фотографів над кадром і багатий спектр емоцій, які викликають їхні роботи. Це справжнє задоволення — переглядати всі подані роботи, і майже важко повірити, що вони були зняті камерою мобільного телефону».У OPPO Photography Awards 2025 було розширено категорії подання робіт — від швидкоплинної краси до глибоких людських зв’язків. Цього року 60 фотографів отримали відзнаки в категоріях конкурсу, а також у нових номінаціях Honorable Mention, Audience’s Choice та Regional Award, що відображає прагнення OPPO підсвічувати глобальні творчі таланти та надавати платформу для їхніх голосів у всьому світі.Різноманіття поглядів цього року ще раз підтверджує переконання OPPO: справжні історії народжуються в повсякденному житті, а мобільна фотографія є потужним способом самовираження та збереження того, що має значення. Завдяки LUMO Image Engine пристрої OPPO забезпечують більш природну передачу світла, глибини та деталей, дозволяючи творцям розповідати історії, які відчуваються інтуїтивними, людяними та правдивими.Уже третій рік поспіль OPPO Photography Awards перетворюється на глобальну платформу, яка не лише відзначає унікальні візуальні історії, а й підтримує нові творчі голоси. У межах цьогорічної теми «Super Every Moment» OPPO й надалі надихає творців у всьому світі знаходити надзвичайні історії, приховані в звичайних моментах.