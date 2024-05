OPPO оголосила щорічну фото премію “Уяви якщо” 2024

21 мая 2024, 14:45

Нещодавно провідна світова технологічна компанія OPPO оголосила про початок глобального конкурсу мобільної фотографії 2024 року - OPPO imagine IF Photography Awards.

Як відкрита платформа OPPO для стимулювання майстерності в мобільній фотографії, щорічний конкурс відзначає уяву та творчість завдяки дивовижним фотографіям, зробленим на смартфони OPPO по всьому світу.

Для українців цей конкурс є ще й можливістю розповісти світові свою історію, нагадати про війну в Україні. Кожен із нас час від часу замислюється: а що б було, якби не 24 лютого 2022 року і тема конкурсу мобільної фотографії “Уяви, якщо” дозволяє досить влучно інтегрувати актуальні для нас питання через мистецтво фотографії.

Цього року в конкурсі бере участь журі світового рівня, до складу якого входять члени престижного видання Magnum Photos, кілька експертів з Hasselblad, фотограф National Geographic, а також інші відомі особистості, які оцінюватимуть роботи, що претендують на головний приз у розмірі 24 000 доларів США та можливість представити свої творчі доробки на міжнародній виставці.

Фото премія imagine IF включає дев'ять різних категорій, що охоплюють пейзаж, портрет, кольори, незгасаючу мить, моду, миттєвий знімок (снепшот), світло, подорожі та колекцію. Кожна категорія має на меті надихнути користувачів поділитися своїми найяскравішими історіями та емоціями, знятими через об'єктив смартфонів OPPO.

Щоб привнести в конкурс різноманітні перспективи і великий досвід, OPPO запросила Стіва МакКеррі, одну з найбільш знакових фігур в сучасній фотографії, разом з фотографом National Geographic Майклом Ямашіта, майстром Hasselblad Тіною Сігнесдоттір Халт, членом Magnum Photos Алеком Сотом та іншими відомими фотографами приєднатися до суддівської колегії фінального раунду цьогорічного конкурсу.



У цьому році нагороди включають головний приз у розмірі 24 000 доларів США для переможця OPPO imagine IF Master (Золота нагорода), а також можливість продемонструвати свої роботи на міжнародній виставці, такій як Paris Photo, і підписати контракт з OPPO, щоб стати фотографом OPPO з пріоритетним доступом до спеціальних заходів.

Також будуть вручені чотири срібні нагороди OPPO, десять бронзових нагород OPPO та п'ять молодіжних нагород, а також чотири почесні відзнаки в кожній з дев'яти категорій, що відображає прагнення компанії OPPO підтримувати широкий спектр фотографічних талантів. Переможці в усіх категоріях отримають щедрі грошові призи, новітні пристрої OPPO, а також можливості для міжнародної презентації своїх робіт.

Щоб допомогти учасникам розкрити все найкраще у своїх фотороботах, OPPO також проводить кілька заходів, таких як OPPO imagine IF Воркшоп, OPPO imagine IF Спільнота та OPPO imagine IF Академія, які надають учасникам можливість поспілкуватися з найкращими фотографами світу, навчитися новим навичкам фотографування та обговорити з колегами найновіші ідеї в галузі мобільної обробки зображень.У 2023 році на фотоконкурс OPPO imagine IF було подано понад 700 000 робіт від користувачів OPPO з 51 країни та регіонів світу. Як єдиний бренд смартфонів, що взяв участь у Paris Photo 2023, OPPO також представив серію виняткових зображень, включаючи роботи фотографів світового класу та роботи-переможці конкурсу OPPO imagine IF Photography Awards 2023, демонструючи фантазію та творчість мобільних фотографів ширшій аудиторії.Заявки на участь у фотоконкурсі OPPO imagine IF Photography Awards 2024 приймаються до 24:00 UTC+8 28 липня 2024 року.

Не прогав свою можливість нагадати світові про Україну та нашу боротьбу, про світло в людях попри темряву навкруги і безкінечну віру в нашу перемогу. Не прогав можливість стати голосом мільйонів.