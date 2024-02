Lenovo оголосила про старт всеукраїнського турніру Valorant Winter Cup 2024

9 февраля 2024, 12:45

Компанія Lenovo оголошує про старт всеукраїнського турніру Valorant Winter Cup 2024 з призовим фондом 100 000 гривень.

Це офіційний Чемпіонат від Федерації кіберспорту України (UESF), за результатами якого визначать збірну України з Valorant на 2024 рік. Також для Valorant комʼюніті проведуть конкурс ком’юніті-кастерів, серед яких розіграють ноутбук Lenovo Legion Slim 5.

Про турнір

Організатором виступає Gameinside.ua — головний кіберспортивний портал України та найстаріший український турнірний оператор, який організовує турніри з 2002 року. В рамках турніру відбудеться чотири кваліфікації та фінал. Вісім команд будуть боротись за можливість представляти Україну на міжнародних змаганнях в цьому році, а також розділять між собою призовий фонд.

Турнір буде безкоштовним та проходитиме в онлайн форматі, участь у змаганні доступна тільки для громадян України. Для участі один з представників команди має заповнити реєстраційну анкету, вказавши необхідні дані всіх гравців, та створити й додати команду на спеціальній платформі challengermode.com. Для комунікації з організаторами турніру капітану команди необхідно долучитись до спеціально створеного телеграм-каналу. Команди можуть брати участь у будь-якій кількості кваліфікацій допоки не пройдуть у Play-off.

Розклад кваліфікацій:

● 10.02.2024 — VALORANT WINTER CUP 2024 powered by Lenovo LEGION - Q1

● 11.02.2024 — VALORANT WINTER CUP 2024 powered by Lenovo LEGION - Q2

● 17.02.2024 — VALORANT WINTER CUP 2024 powered by Lenovo LEGION - Q3

● 18.02.2024 — VALORANT WINTER CUP 2024 powered by Lenovo LEGION - Q4

● 02.03.2024 — Півфінали турніру

● 03.03.2024 — Матч за третє місце і суперфінал турніру

Призовий фонд

Призовий фонд турніру розподілятиметься серед переможців таким чином:

● 1 місце — 50 000 гривень

● 2 місце — 25 000 гривень

● 3 місце — 10 000 гривень

● 4 місце — 5 000 гривень

● 5 місце — 4 000 гривень

● 6 місце — 2 500 гривень

● 7 місце — 2 000 гривень

● 8 місце — 1 500 гривень

Конкурс комʼюніті-кастерів

Кожен охочий транслювати ігри турніру може заповнити заявку, яка дасть можливість отримати статус офіційного комʼюніті-кастера турніру та взяти участь в розіграші ноутбука Lenovo Legion Slim 5. Долучитись до участі у конкурсі можуть стрімери, що мають не менше 100 підписників на каналі Twich або YouTube, стрімлять виключно українською мовою та мають позитивну репутацію в комʼюніті. Окрім можливості виграти потужний ноутбук Lenovo Legion Slim 5 всі акредитовані стрімери турніру отримають знижку 10% на придбання будь-якого ноутбука з ігрової лінійки Lenovo Legion.