30 мая 2025, 11:15

Україна вже виробляє 40% зброї для своєї армії, — МЗС

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що країна стрімко наростила власне виробництво озброєнь:



40% потреб армії вже покриваються українською продукцією;

Деякі напрямки — в топі світових: особливо це стосується дронових технологій;

В окремих сферах виробництво зросло у 35 разів!

Ціль — максимальна самодостатність та менше залежності від партнерів.



«Ми зробимо все, щоб бути сильними і незалежними у війні за своє майбутнє», — наголосив Сибіга.

