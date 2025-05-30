Україна вже виробляє 40% зброї для своєї армії, — МЗС

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що країна стрімко наростила власне виробництво озброєнь:
40% потреб армії вже покриваються українською продукцією;
Деякі напрямки — в топі світових: особливо це стосується дронових технологій;
В окремих сферах виробництво зросло у 35 разів!
Ціль — максимальна самодостатність та менше залежності від партнерів.
«Ми зробимо все, щоб бути сильними і незалежними у війні за своє майбутнє», — наголосив Сибіга.
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