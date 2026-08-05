Китай запустив процес створення армії з тисяч бойових гуманоїдів, — Techniahqrob

5 августа 2026, 10:45

Китай у розвитку роботів і впровадженні їх до армії із значним відривом випереджає США, а Європа взагалі залишається далеко позаду.

Решта країн світу разом узяті налічують усього кілька сотень таких машин, причому й там, як правило, знову йдеться про китайських людиноподібних роботів.

США, Китай та Європа виділені не просто так — це провідні економічні центри світу, на які припадає близько 60 % світового ВВП.

Європа стрімко відстає і від США, і від Китаю практично за всіма передовими технологічними напрямками, і якщо вона не зробить ривок у найближчому майбутньому, їй доведеться обирати між США та Китаєм як силою, від якої вона залежатиме.

ШІ та робототехніка сьогодні перебувають на передньому краї технологічного розвитку, і вже цього року, як очікується, по всьому світу буде відвантажено близько 50 000 гуманоїдних роботів.