vivo стала офіційним смартфоном FIFA World Cup Qatar 2022

15 ноября 2022, 16:15

vivo стала офіційним смартфоном чемпіонату світу з футболу FIFA World Cup Qatar 2022.

Новий vivo X Fold+, є першим офіційним розкладним смартфоном за 118-річну історію Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA). vivo об’єднає міжнародних футбольних уболівальників завдяки статусу ексклюзивного офіційного спонсору Чемпіонату світу з футболу FIFA World Cup Qatar 2022 у категорії смартфонів.

vivo продовжує підтримувати розвиток футболу через футбольне спонсорство, і Чемпіонат світу є наступним кроком після UEFA EURO 2020.

Як один із найстаріших видів спорту, футбол надзвичайно популярний у всьому світі. Це втілення командної роботи та прагнення до досягнення спільної мети.

vivo розпочала свій шлях до глобалізації в 2014 році і зараз охоплює понад 60 країн і регіонів по всьому світу. vivo завжди фокусується на своєму споживачі та прагне використовувати інноваційні технології, щоб представляти якісні смартфони та інші продукти для користувачів в усьому світі. Разом із очікуваною глобальною аудиторією FIFA World Cup Qatar 2022 у 5 мільярдів людей та понад 400 мільйонів активних користувачів vivo по всьому світу, vivo та FIFA чекають спілкування з аудиторією через спільну пристрасть до футболу.

vivo вважає, що розвиток спорту та технологій має схожу філософію – розширення можливостей людей завдяки постійному вдосконаленню та інноваціям. Завдяки цьому спонсорству, vivo відіграватиме важливу роль у допомозі FIFA провести відкриту та інклюзивну подію для людей у всьому світі. Будучи єдиним в індустрії смартфонів офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA World Cup Qatar 2022, vivo хоче запросити користувачів із усього світу та футбольних уболівальників записувати чудові моменти, щоб поширити свої емоції серед близьких та друзів.

Під час Чемпіонату світу з футболу FIFA Qatar 2022 компанія vivo надасть провідні флагманські смартфони для персоналу Чемпіонату світу з футболу, щоб завершити підготовку за допомогою передових технологій і сприяти успішному проведенню Чемпіонату світу.

vivo також запустить кампанію #vivogiveitashot під час Чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022, щоб відзначити цю подію. За допомогою цієї кампанії vivo сподівається відтворити вражаючі моменти, а також продемонструвати сміливість людей, які безпосередньо борються з викликами. vivo cподівається, що ця кампанія дасть людям у всьому світі можливість висловити свою любов до футболу.