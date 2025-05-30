Украина впервые применила дроны с ИИ собственного производства – Федоров

30 мая 2025, 10:45

Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, повышающее эффективность и точность ударов по врагу.

"Дрон-матка" способен доставить два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Далее они автономно находят и поражают цель. Если расстояние составляет до 100 км – дрон возвращается для повторного использования, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.



"И все это – без GPS. SmartPilot использует визуально-инерциальную навигацию, ориентируясь с помощью камер, а LIDAR повышает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознаёт и выбирает цель", – отметил он.



Стоимость одной такой миссии составляет $10 000. Для сравнения, запуск ракеты по аналогичной цели обошелся бы в 300–500 раз дороже.



