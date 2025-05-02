Визначено переможців конкурсу з кібербезпеки для студентів CYBER SECURITY CAMP

2 мая 2025, 13:15

Організаторами всеукраїнського освітнього івенту стали блокчейн-екосистема Binance та Харківський національний університет внутрішніх справ за підтримки екосистеми «BRAMA» та фахівців кіберполіції.

У фокусі ініціативи — розвиток цифрової грамотності молоді в напрямах кібербезпеки, інформаційних технологій, медіагігієни та роботи з віртуальними активами.

Проєкт охопив понад 289 навчальних закладів по усій країні, ставши однією з найбільших освітніх ініціатив у сфері кібербезпеки в Україні.

Ключові результати CYBER SECURITY CAMP 2024:

● Понад 12 000 зареєстрованих студентів на конкурс

● 4 етапи відбору з квестами, інтерактивами, практичними кейсами та криптовалютними подарунками

● 5 днів інтенсивного навчання з фокусом на криптограмотність і кібергігієну

● 14 тренерів — експертів з ІТ, кібербезпеки, правових аспектів та цифрових фінансів

● 30 переможців отримали освітню поїздку до курорту Буковель

“CYBER SECURITY CAMP — це не просто конкурс, а довгострокова інвестиція в кіберстійкість України. У партнерстві держави, бізнесу та освітньої спільноти ми створили платформу, що не лише розвиває навички, а й формує нове покоління лідерів у сфері цифрової безпеки. Для багатьох учасників це був перший крок у професійну спільноту, де знання, креативність і бажання змінювати світ мають реальну цінність,” — зазначив Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці.

“Cyber Security Camp — унікальний проєкт для молодих талантів, які прагнуть опанувати мистецтво захисту цифрового світу. У час, коли кібербезпека є ключовою для безпеки України та світу, наш освітній івент пропонує студентам практичні навички, знання від провідних експертів і можливість долучитися до спільноти майбутніх захисників кіберпростору. Ми віримо, що Cyber Security Camp стане поштовхом для нового покоління кіберфахівців, які зміцнять цифрові кордони нашої країни”, зазначає волонтер БРАМА Ольга Мацелюх.

Програма поєднувала лекції, командні завдання та нестандартні освітні формати, серед яких:

● Ігрова термінологічна сесія “Крокодил” на тему цифрової безпеки

● Індивідуальне справжнє OSINT-розслідування з подальшою можливістю стажування в організаціях партнерів конкурсу

● Креативна зона — створення мемів та TikTok-контенту

● Навчання поводженню з криптовалютою та холодними гаманцями

● Спортивні активності та екскурсії в Карпатах

Кожен учасник конкурсу отримав брендований мерч від Binance та BRAMA.

Значний інтерес з боку студентів та освітніх закладів продемонстрував високу актуальність теми. Слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити можливість долучитися до Cyber Security Camp 2.0.