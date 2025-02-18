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18 февраля 2025, 10:45

Google.org виділяє 15 мільйонів доларів на практичну освіту з кібербезпеки

Програма "Семінари з кібербезпеки” від Google.org оголосила університети, які отримають підтримку від Google.org для розширення доступу до освіти з кібербезпеки.

Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google.org,  2 українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кількість кібератак у світі зросла на 44% у 2024 році, і майже половина малих та середніх підприємств у Європі зазнала кібератак протягом останніх двох років. Тим часом Європа відчуває нестачу 883000 фахівців з кібербезпеки. У час, коли новітні технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення, створюють нові можливості та загрози для кібербезпеки, зростає потреба в різноманітній, кваліфікованій та обізнаній з ШІ робочій силі. Саме тому восени 2023 року було запущено програму “Семінари з кібербезпеки” від Google.org та виділено 15 мільйонів доларів на розширення доступу до освіти з кібербезпеки.

Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах. Університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони. У межах програми планується захистити від кібератак понад 3 500 місцевих організацій в різних країнах. Університети також отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.

Подібно до фонду Cybersecurity Clinics Fund в США, ці семінари є взаємовигідними – університети посилюють кібербезпеку у своїх спільнотах і водночас готують нове покоління фахівців через практичний досвід роботи.

Ось повний список університетів:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Познанський університет імені Адама Міцкевича

Університет Аристотеля в Салоніках

ESIEA, Вища школа інформатики, електроніки та автоматики

Політехнічний інститут Гренобля

Університет Халіфа

Університет Масарика

Університет Нельсона Мандели

Ризький технічний університет

Технічний університет Клуж-Напока

Мюнхенський технічний університет

Трансільванський університет Брашова

Кампус біомедичного університету, Рим

Міланський державний університет

Університет Йоганнесбурга, Бізнес-школа Йоганнесбурга

Люксембурзький університет

Університет Малаги

Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса

Варшавський технологічний університет


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