Google.org виділяє 15 мільйонів доларів на практичну освіту з кібербезпеки

Програма "Семінари з кібербезпеки” від Google.org оголосила університети, які отримають підтримку від Google.org для розширення доступу до освіти з кібербезпеки.
Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google.org, 2 українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Кількість кібератак у світі зросла на 44% у 2024 році, і майже половина малих та середніх підприємств у Європі зазнала кібератак протягом останніх двох років. Тим часом Європа відчуває нестачу 883000 фахівців з кібербезпеки. У час, коли новітні технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення, створюють нові можливості та загрози для кібербезпеки, зростає потреба в різноманітній, кваліфікованій та обізнаній з ШІ робочій силі. Саме тому восени 2023 року було запущено програму “Семінари з кібербезпеки” від Google.org та виділено 15 мільйонів доларів на розширення доступу до освіти з кібербезпеки.
Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах. Університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони. У межах програми планується захистити від кібератак понад 3 500 місцевих організацій в різних країнах. Університети також отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.
Подібно до фонду Cybersecurity Clinics Fund в США, ці семінари є взаємовигідними – університети посилюють кібербезпеку у своїх спільнотах і водночас готують нове покоління фахівців через практичний досвід роботи.
Ось повний список університетів:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Познанський університет імені Адама Міцкевича
Університет Аристотеля в Салоніках
ESIEA, Вища школа інформатики, електроніки та автоматики
Політехнічний інститут Гренобля
Університет Халіфа
Університет Масарика
Університет Нельсона Мандели
Ризький технічний університет
Технічний університет Клуж-Напока
Мюнхенський технічний університет
Трансільванський університет Брашова
Кампус біомедичного університету, Рим
Міланський державний університет
Університет Йоганнесбурга, Бізнес-школа Йоганнесбурга
Люксембурзький університет
Університет Малаги
Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса
Варшавський технологічний університет