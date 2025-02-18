Google.org виділяє 15 мільйонів доларів на практичну освіту з кібербезпеки

18 февраля 2025, 10:45

Програма "Семінари з кібербезпеки” від Google.org оголосила університети, які отримають підтримку від Google.org для розширення доступу до освіти з кібербезпеки.

Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google.org, 2 українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.



Кількість кібератак у світі зросла на 44% у 2024 році, і майже половина малих та середніх підприємств у Європі зазнала кібератак протягом останніх двох років. Тим часом Європа відчуває нестачу 883000 фахівців з кібербезпеки. У час, коли новітні технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення, створюють нові можливості та загрози для кібербезпеки, зростає потреба в різноманітній, кваліфікованій та обізнаній з ШІ робочій силі. Саме тому восени 2023 року було запущено програму “Семінари з кібербезпеки” від Google.org та виділено 15 мільйонів доларів на розширення доступу до освіти з кібербезпеки.



Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах. Університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони. У межах програми планується захистити від кібератак понад 3 500 місцевих організацій в різних країнах. Університети також отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.



Подібно до фонду Cybersecurity Clinics Fund в США, ці семінари є взаємовигідними – університети посилюють кібербезпеку у своїх спільнотах і водночас готують нове покоління фахівців через практичний досвід роботи.



Ось повний список університетів:



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка



Київський національний університет імені Тараса Шевченка



Познанський університет імені Адама Міцкевича



Університет Аристотеля в Салоніках



ESIEA, Вища школа інформатики, електроніки та автоматики



Політехнічний інститут Гренобля



Університет Халіфа



Університет Масарика



Університет Нельсона Мандели



Ризький технічний університет



Технічний університет Клуж-Напока



Мюнхенський технічний університет



Трансільванський університет Брашова



Кампус біомедичного університету, Рим



Міланський державний університет



Університет Йоганнесбурга, Бізнес-школа Йоганнесбурга



Люксембурзький університет



Університет Малаги



Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса



Варшавський технологічний університет