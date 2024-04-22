Google.org розширює доступ до AI Opportunity Fund: Europe на Україну

22 апреля 2024, 12:45

Ми раді повідомити, що програма Google.org AI Opportunity Fund: Europe відтепер стає доступною для України.

Цю програму було вперше оголошено минулого лютого та створено у співпраці з Center for Public Impact в рамках ініціативи AI Opportunity Initiative for Europe. Вона має на меті допомогти працівникам, які найбільше постраждали від змін на ринку праці, викликаних розвитком штучного інтелекту.Через відкритий конкурс Google.org відбере неприбуткові організації та громадські об'єднання, які працюють з цими категоріями працівників. Переможці конкурсу отримають спеціальні навчальні програми українською мовою, що охоплюватимуть базові знання з штучного інтелекту, а також всебічну підтримку та консультування.

Загальний бюджет AI Opportunity Fund: Europe для України становить 700 000 євро, що включає субгранти та інтенсивні навчальні програми. Подати заявку на участь у програмі можуть неприбуткові організації та організації громадянського суспільства або соціальні підприємства, зокрема профспілки та галузеві асоціації, муніципалітети, благодійні організації та професійні об'єднання тощо, які працюють з людьми, що потребують набуття впевненості у використанні інструментів штучного інтелекту у своїй професійній діяльності.



Прийом заявок вже відкрито і триватиме до 28 червня 2024 року.