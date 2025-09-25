ГлавнаяНовости
25 сентября 2025, 9:45

Новий план передплати Google AI Plus тепер доступний в Україні

Ми запускаємо новий план передплати Google AI Plus в Україні. Цей план відкриває ширший доступ до потужних інструментів штучного інтелекту, що дасть змогу вивести вашу продуктивність і креативність на новий рівень — і все це за доступною ціною. 

Відтепер ще більше людей в Україні можуть отримати доступ до наших інструментів для підвищення продуктивності та творчості за доступною ціною. План Google AI Plus включає:

Вищі ліміти для моделі створення та редагування зображень (Nano Banana) у застосунку Gemini

Більше доступу до моделі генерації відео від Google (Veo 3 Fast) безпосередньо в застосунку Gemini, а також у передових інструментах для створення зображень та кінофільмів Whisk і Flow

Доступ до Gemini безпосередньо в Gmail, Docs, Sheets та інших програмах

Сховище на 200 ГБ для Google Фото, Диска й Gmail

Крім того, ви можете ділитися всіма цими перевагами з іншими членами вашої родини (до п'яти осіб).

Пакет передплати Google AI Plus доступний в Україні вже сьогодні за 224,99 грн на місяць. Для нових користувачів перші 6 місяців передплати зі знижкою 50%  – 114,99 грн на місяць.
