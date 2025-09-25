Новий план передплати Google AI Plus тепер доступний в Україні

25 сентября 2025, 9:45

Ми запускаємо новий план передплати Google AI Plus в Україні. Цей план відкриває ширший доступ до потужних інструментів штучного інтелекту, що дасть змогу вивести вашу продуктивність і креативність на новий рівень — і все це за доступною ціною.

Відтепер ще більше людей в Україні можуть отримати доступ до наших інструментів для підвищення продуктивності та творчості за доступною ціною. План Google AI Plus включає:Вищі ліміти для моделі створення та редагування зображень (Nano Banana) у застосунку GeminiБільше доступу до моделі генерації відео від Google (Veo 3 Fast) безпосередньо в застосунку Gemini, а також у передових інструментах для створення зображень та кінофільмів Whisk і FlowДоступ до Gemini безпосередньо в Gmail, Docs, Sheets та інших програмахСховище на 200 ГБ для Google Фото, Диска й GmailКрім того, ви можете ділитися всіма цими перевагами з іншими членами вашої родини (до п'яти осіб).Пакет передплати Google AI Plus доступний в Україні вже сьогодні за 224,99 грн на місяць. Для нових користувачів перші 6 місяців передплати зі знижкою 50% – 114,99 грн на місяць.