Новий план передплати Google AI Plus тепер доступний в Україні

Ми запускаємо новий план передплати Google AI Plus в Україні. Цей план відкриває ширший доступ до потужних інструментів штучного інтелекту, що дасть змогу вивести вашу продуктивність і креативність на новий рівень — і все це за доступною ціною.
Відтепер ще більше людей в Україні можуть отримати доступ до наших інструментів для підвищення продуктивності та творчості за доступною ціною. План Google AI Plus включає:
Вищі ліміти для моделі створення та редагування зображень (Nano Banana) у застосунку Gemini
Більше доступу до моделі генерації відео від Google (Veo 3 Fast) безпосередньо в застосунку Gemini, а також у передових інструментах для створення зображень та кінофільмів Whisk і Flow
Доступ до Gemini безпосередньо в Gmail, Docs, Sheets та інших програмах
Сховище на 200 ГБ для Google Фото, Диска й Gmail
Крім того, ви можете ділитися всіма цими перевагами з іншими членами вашої родини (до п'яти осіб).
Пакет передплати Google AI Plus доступний в Україні вже сьогодні за 224,99 грн на місяць. Для нових користувачів перші 6 місяців передплати зі знижкою 50% – 114,99 грн на місяць.