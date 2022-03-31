Google запустил фонд поддержки украинских стартапов

31 марта 2022, 12:45

Google запускает фонд поддержки стартапов в Украине — Google for Startups Ukraine Support Fund (https://campus.co/europe/ukraine-support-fund/).

Компания выделит на это 5 млн долларов в 2022 году. Выбранные фондом украинские стартапы получат до 100 тысяч долларов, а также смогут получить менторскую поддержку от Google.

"Эта практическая поддержка призвана помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять общину и строить фундамент для послевоенного экономического восстановления", — говорится в заявлении компании.



Google также предлагает украинские стартапы воспользоваться своим кампусом в Варшаве как временным офисом.

