Google for Startups оголошує 30 нових одержувачів фінансування Фонду компанії

16 мая 2025, 14:15

Стартапи мають потужний потенціал для стимулювання відновлення та зростання у всьому світі, але для України це має особливе значення.

У вересні минулого року Google оголосив про чергову групу отримувачів фінансування від Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund), приділивши особливу увагу кібербезпеці.



Сьогодні ми представляємо нову групу. Ці стартапи досягають дивовижних технологічних проривів у таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення, освіта, охорона здоров’я та інших.





Ось наша найновіша когорта стартапів





Advizor: хмарне програмно-апаратне рішення для зменшення енергоспоживання та підвищення ефективності для комерційної та промислової нерухомості.

Assisterr: мережа спеціалізованих мовних моделей малого розміру (Small Language Models).

AVS: онлайн-платформа для професійної підтримки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

Beholder: штучний інтелект для виявлення та видобутку енергетичних ресурсів.

CheckEye: рішення на базі ШІ для ранньої діагностики хронічних захворювань.

Chessed.me: цифрова платформа, яка підвищує концентрацію та когнітивні здібності дітей через індивідуальні заняття шахами під керівництвом викладачів. ChordChord: музичний помічник, який допомагає музикантам та продюсерам швидше та ефективніше створювати, вдосконалювати й завершувати музику.

Curify: платформа, яка пришвидшує процес набору пацієнтів для клінічних досліджень, спрощуючи пошук і участь у потрібних дослідженнях.

Datrics: рішення на базі ШІ для автоматизованої аналітики в розмовному форматі, що забезпечують миттєве отримання інсайтів на основі даних для бізнесу та користувачів даних.

Deeployalty: цифрова платформа, яка допомагає банкам і ритейлерам залучати та монетизувати клієнтів через інтеграцію програм лояльності, кешбеку та електронних чеків у банківські додатки.

Deus Robotics : гнучка система роботизованої автоматизації, яка об’єднує та вдосконалює роботів будь-яких брендів для оптимізації складських операцій.

eKidz.eu: застосунок, який робить навчання грамотності та нової мови легким і доступним для кожної дитини.

Fintellect: фінансовий ШІ-копілот для компаній у сфері послуг.

Getpin: платформа на базі ШІ, яка допомагає бізнесу покращити онлайн-присутність, керувати відгуками клієнтів і збільшувати продажі.

Haiqu: програмне забезпечення для підвищення ефективності квантових комп'ютерів і створення практичних застосунків.

HIMERA: інноваційна адаптивна система зв’язку для цивільних і спеціалізованих користувачів у складних умовах.

ITFin: єдина система для оптимізації усіх процесів бізнесу.

Knowledgator: ML-рішення з відкритим кодом для перетворення неструктурованих даних на знання.

Mawi: система безперервного моніторингу артеріального тиску.

Mosqitter: інноваційні екологічні рішення для боротьби зі шкідливими комахами.

Nanit Robot: онлайн-академія робототехніки.

Oboard.io: OKR-платформа, яка допомагає командам та організаціям встановлювати чіткі, вимірювані цілі та досягати їх разом.

OpenMinds: стартап у сфері когнітивної безпеки, що протистоїть авторитарному впливу та пропаганді.

Ovul.AI: технологія відстеження гормонів на основі аналізу слини з використанням ШІ.

PromoRepublic: маркетингова платформа для франшиз і мережевих бізнесів.

UpLife: додаток-компаньйон для психічного здоров’я з терапією на основі КПТ (когнітивно-поведінкової терапії) та інтерактивними інструментами.

V-Art: B2B рішення для оптимізації ліцензування даних для брендів і ШІ.

xTiles: візуальний універсальний робочий простір для особистого та командного використання.

Zibra AI: платформа на базі ШІ для створення спеціальних ефектів та 3D-контенту для ігор, телебачення, кіно та інших галузей.

ZVOOK: платформа для акустичної діагностики.



Фонд підтримки Google для стартапів в Україні обсягом 10 мільйонів доларів, який адмініструється 1991 — першим і найбільшим стартап-акселератором в Україні, надає важливу підтримку українським засновникам під час розвитку їхніх компаній і допомагає закладати основу для післявоєнного економічного відновлення країни. Кожен переможець отримає до 100 000 доларів бездольового фінансування, а також менторську підтримку від Google і доступ до продуктів компанії. Крім того, стартапи можуть претендувати на додаткові $350 000 у вигляді кредитів на використання Google Cloud.



Де зараз стартапи з попередніх когорт



33 стартапи, які стали минулого року учасниками червневої та вересневої когорт Фонду підтримки Google для стартапів в Україні, використали фінансування та підтримку для розширення свого бізнесу та досягнення відчутних результатів. Платформа з підтримки психічного здоров’я Clearly вийшла на нові міжнародні ринки, а кібербезпековий стартап LetsData залучив 1,6 мільйона доларів додаткового фінансування. Стартапи Spendbase та Ability.AI потрапили до списку 25 найперспективніших українських стартапів за версією Forbes Україна — тих, хто має шанси стати «єдинорогами» до 2030 року. До цього ж списку потрапили й чотири стартапи з поточної когорти: Assister, Beholder, Getpin та Haiqu