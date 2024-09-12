Люксембург — найдорожча країна в ЄС для життя

12 сентября 2024, 9:45

Ціни на 52% обганяють середні значення щодо Євросоюзу. Освіта дорожче на 276%. Проте у Люксембурзі найвищі зарплати у Європі, що компенсує завищені витрати.



Найдешевша країна — Румунія. Ціни там на 46% нижчі за середні європейські. Витрати на охорону здоров'я в країні нижчі на 70%, а освіта дешевша за середню на 62%.