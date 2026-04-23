Кешбеком на пальне з 20 березня вже скористалися 2 млн українців — Свириденко

23 апреля 2026, 13:45

91% учасників — власники авто масового сегмента; більшість авто — віком 10–20 років, понад 80% — з двигунами до 2,5 л. Держава компенсує до 1000 грн на місяць: 15% за дизель, 10% за бензин, 5% за газ.



Кешбек активно витрачають на комунальні платежі, ліки та українські товари. Загалом програмою «Національний кешбек» користуються вже понад 4,5 млн українців.