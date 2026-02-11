ГлавнаяНовости
11 февраля 2026

РФ запускає серійне виробництво боєприпасів для FPV-дронів

Боєприпас "Крапля", розрахований на ураження бронетехніки зверху й адаптований до масового застосування безпілотниками.


