Китай представив тригранну решітчасту броню нового покоління

13 октября 2025, 13:45

Університет інженерних військ Народно-визвольної армії Китаю повідомив про розробку нового типу решітчастої броні для бронетехніки.



Основна інновація полягає у відмові від традиційної плоскої решітки на користь пірамідальної тригранної форми, що дозволяє суттєво зменшити силу удару при контакті з детонатором кумулятивного боєприпасу. Завдяки обертанню навколо телескопічної осі, модуль змінює кут взаємодії з снарядом, знижуючи ймовірність спрацьовування його детонатора навіть при ударі під великим кутом. Така кінематична схема істотно підвищує ефективність захисту від РПГ і ПТУР.

Відстань між сегментами решітки розрахована таким чином, щоб максимально ефективно руйнувати або відхиляти кумулятивні боєприпаси навіть під великим кутом атаки. При цьому складана система кріплення дозволяє швидко прибирати броню у разі проходження вузьких перешкод або транспортування, не втрачаючи прохідності техніки.Розробники зазначають, що тригранна решітчаста броня може захищати всі вразливі зони бронемашини — ніс, борти, корму, двигун і верхню частину башти, що особливо актуально в умовах масового використання дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів.За задумом авторів, система не лише зменшує ризик пробиття кумулятивними боєприпасами, але й знижує імовірність детонації боєкомплекту, підвищуючи загальну живучість машини на полі бою.Китайська тригранна решітчаста броня є прикладом еволюції пасивного захисту в напрямку механічно адаптивних і ремонтопридатних систем. Завдяки поєднанню композитних матеріалів, модульності та кінематичної гнучкості, новий тип броні може стати проміжною ланкою між класичними екранами й активними комплексами захисту нового покоління.