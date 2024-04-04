Литва передала 36 антидронових систем для ЗСУ

4 апреля 2024, 13:45

Литва передала 36 антидронових систем для інженерних підрозділів та наголосила про намір подальшої підтримки України.

Днями пройшла друга Конференція з питань розмінування в рамках реалізації рішень Контактної групи з питань оборони України щодо створення коаліцій спроможностей. У ній взяли участь понад 20 країн.



Представник української сторони командувач Сил підтримки Збройних Сил України бригадний генерал Олександр Яковець розповів учасникам про виклики для Збройних Сил у подоланні багатоешелонованих мінно-вибухових та невибухових загороджень противника під час ведення операцій/бойових дій.



Командувач наголосив на першочергових потребах в озброєнні та військовій техніці для посилення спроможності інженерної підтримки військ/сил.



Понад 20 країн задекларували наміри допомогти Україні з розмінуванням її територій.